"Antony da Ten Hag? L'Ajax rifiuta la prima offerta dello United"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Tra gli obiettivi di mercato del Manchester United in questa sessione di mercato c'è anche Antony. L'esterno brasiliano ritroverebbe Ten Hag, tecnico che lo ha lanciato e lo ha fatto crescere con la maglia dell'Ajax, suo attuale club con il quale ha un contratto fino a giugno 2025. Secondo il Mirror, il club inglese avrebbe già presentato la prima offerta di 60 milioni di euro, ma i Lancieri avrebbero rimandato tutto al mittente restando fermi su una valutazione di 80 milioni di euro. L'agente del calciatore, Emerson Santos, avrebbe organizzato alcuni incontri con i Red Devils, ma i campioni d'Olanda vorrebbero tenerlo per un'altra stagione e il nuovo tecnico Alfred Schreuder lo vedrebbe come parte della sua squadra.

Potrebbe rivelarsi determinante la "riunione" con Ten Hag. Tra i due c'è un ottimo rapporto e quando ce n'è stata l'opportunità si sono scambiati vicendevolmente parole al miele. L'allenatore olandese a proposito del 22enne brasiliano ha detto: "È un talento incredibile. Sta attraversando uno sviluppo straordinariamente bello, è chiaro che finirà sotto i riflettori e molti club saranno interessati". Antony ricambia i complimenti: "Ogni giocatore sotto la sua guida diventa un calciatore migliore attraverso la sua formazione. Dal mio arrivo, mi ha dato molta fiducia e ha creduto in quello che posso fare. Gli sono grato per questo". Intanto la leggenda del Brasile Rivaldo ha esortato Antony a lasciare l'Ajax per lo United quest'estate: "Il Manchester United sembra essere il club più vicino a ingaggiarlo e sono fiducioso che ci divertiremo tutti a vederlo giocare all'Old Trafford. Proprio come Raphinha (l'esterno del Leeds ndr), potrebbe trarre vantaggio dal giocare in un club più grande per avvicinarsi all'essere un titolare alla Coppa del Mondo, anche se penso anche che il suo posto in rosa sia sicuro dato che Tite lo ha convocato ultimamente e ha fiducia nelle sue qualità".

