Calciomercato Modena, dall'Atalanta Cittadini e Panada

MODENA - Due arrivi, entrambi dall'Atalanta, ufficializzati dal Modena, attraverso il proprio sito web. Il club, neopromosso in B ha annunciato che "Simone Panada è ufficialmente un giocatore del Modena F.C. È stata completata tutta la procedura riguardante il tesseramento, il centrocampista classe 2002 arriva in prestito annuale dall’Atalanta ed è capitano della Nazionale Under 20. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena danno il benvenuto a Simone" Il Modena ha poi reso noto anche che "Giorgio Cittadini è ufficialmente un giocatore del Modena F.C. È stata completata tutta la procedura riguardante il tesseramento, il difensore classe 2002 arriva in prestito annuale dall’Atalanta. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena danno il benvenuto a Giorgio".