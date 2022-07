"Il Psg dice no a Cristiano Ronaldo"

Il tricolore della tribolata stagione 2019-’20, segnata dalla lunga interruzione per la pandemia di Coronavirus, sarebbe però stato l’ultimo momento felice delle carriere dei due attaccanti, che 24 mesi dopo condividono un destino quasi identico sul mercato. Svincolato Dybala, ancora sotto contratto con il Manchester United per un’altra stagione Ronaldo , ma deciso a cambiare aria appena un anno dopo il ritorno nei Red Devils.

"Mendes, contatti con il Psg per Ronaldo"

A parole il nuovo allenatore Ten Hag non sembra voler fare a meno di Cristiano, il cui agente Jorge Mendes sta però cercando soluzioni alternative e ovviamente altrettanto ricche e prestigiose. Tra i numerosi contatti avuti dall’agente portoghese ce ne sarebbe stato anche uno con il Paris Saint-Germain, al quale Ronaldo sarebbe stato proposto da Mendes, ma secondo quanto riportato da 'Le Parisien' all’interno del club del presidente Al-Khelaifi l’idea non sarebbe stata presa in considerazione, almeno per il momento.