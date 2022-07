Calciomercato Cesena, Minelli è ufficialmente bianconero

La nota del Cesena

"Stefano Minelli è un calciatore del Cesena FC. Questa mattina è stata infatti perfezionata l’acquisizione a titolo definitivo dal Frosinone Calcio dell’estremo difensore bresciano con un contratto che lo lega al club bianconero fino al 30 giugno 2024. Ventott’anno compiuti lo scorso 5 marzo, Minelli cresce nel settore giovanile del Brescia e sul finire del campionato di Serie B 2013/14 debutta in prima squadra dove gioca in pianta stabile nelle successive quattro stagioni. Nel 2018 arriva il passaggio al Padova dove disputa due campionati tra Serie B e Serie C prima di trasferirsi (dopo una breve parentesi alla Spal) al Perugia nel gennaio 2021: con la squadra umbra conquista la vittoria del campionato e torna in Serie B dove ha giocato la scorsa stagione difendendo i pali del Frosinone. Tra i professionisti conta 201 partite".