Koulibaly, ufficiale il passaggio dal Napoli al Chelsea

LONDRA (Regno Unito) - "Koulibaly, compagno di squadra in nazionale di Edouard Mendy, rafforzerà notevolmente il nostro reparto difensivo dopo le partenze di Toni Rudiger e Andreas Christensen". Così, sul proprio sito ufficiale, il Chelsea annuncia l'acquisto dal Napoli del calciatore classe 1991, che ha firmato un contratto quadriennale da 10 milioni a stagione. "Ampiamente considerato uno dei migliori difensori centrali del calcio mondiale - prosegue il comunicato dei Blues -, il senegalese possiede tutte le caratteristiche richieste da un difensore moderno d'élite. È un grande lettore del gioco, abile anche sotto rete e nel possesso palla, a suo agio nel portare fuori la palla o nel giocare passaggi progressivi per portare la sua squadra in attacco. Durante i suoi otto anni al Napoli è stato schierato sia nella difesa a tre che a quattro. Capitano del Senegal, Koulibaly è un leader di natura e dal carattere forte. Ha molta esperienza nelle sfide per i titoli nazionali e internazionali e si unisce ai Blues in vista della stagione 2022/23 proprio con questo obiettivo".