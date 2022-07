Calciomercato Serie B, Bari: arriva Ceter, Bellomo vicino

BARI - Colpo in attacco per il Bari. Il ds Polito chiude per l'arrivo di Damir Ceter. L'attaccante colombiano si è accordato con il club pugliese per un anno più opzione per altre due stagioni. Il classe '97, svincolatosi dal Cagliari, ha già svolto le visite mediche a Roma e raggiungerà i nuovi compagni in ritiro a Roccaraso. Nell'ultima stagione Ceter non ha giocato molto. Dal suo arrivo in Italia diverse sono state le esperienze in prestito: Olbia, Chievo e Pescara. Adesso sarà atteso da una nuova avventura al Bari. Intanto in via di definizione lo scambio con la Reggina per riportare Bellomo in Puglia. Ai calabresi andrebbe Scavone.