Bayern Monaco, Salihamidzic attacca Lewandowski: "Addio incomprensibile"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Continua a far discutere il trasferimento di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco al Barcellona. Il direttore sportivo dei bavaresi è tornato a parlare del bomber polacco, criticando i modi con i quali ha lasciato il club tedesco per passare ai blaugrana. Durante un'intervista rilasciata a Zeit-Magazin, Brazzo ha mostrato tutta la propria amarezza per come si sia concluso il rapporto tra Lewandowski e il Bayern Monaco: "Il suo addio non lo comprendo affatto. Davvero, zero virgola zero. E lo dico non solo perché ho rispettato tutti i miei contratti quando ero giocatore. Avrei chiarito con la società e avrei adempiuto al mio contratto. Essere apprezzati da altre squadre non è una strada a senso unico".