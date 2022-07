Calciomercato Genoa: ecco l'ex Besiktas e Lecce Yalcin

GENOVA - Guven Yalcin, attaccante turco con passaporto tedesco rimasto svincolato dopo l’esperienza al Besiktas, ha accettato la proposta del Genoa. E' ufficialmente un nuovo calciatore del Grifone. Lo ha annunciato il club ligure con una nota sui propri canali societari. "Güven Yalçin è un nuovo giocatore del Genoa. Giovane di talento ed esperienza, l’attaccante turco è nato a Düsseldorf il 18 gennaio 1999. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Besiktas segnando 6 reti in campionato e vincendo la Supercoppa di Turchia. Vanta 3 presenze in nazionale maggiore. In Italia ha giocato per il Lecce nella stagione 2020/2021. Yalçin si è già aggregato alla squadra nel ritiro di Bad Häring".