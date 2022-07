Benevento, idea La Gumina se parte Lapadula: vicino Caldirola

BENEVENTO - Tiene banco da tempo in casa Benevento la questione Lapadula. L'attaccante italo-peruviano è sempre nel mirino del Cagliari. L'ostacolo maggiore alla trattativa è rappresentato dall'alto ingaggio del giocatore (con il Benevento ha un contratto fino a giugno 2023 a 1,7 milioni di euro). Dunque c'è ancora da discutere su durata del contratto e ingaggio con i sardi. Su Lapadula cresce l'interesse anche della Cremonese, pronta a rinforzare il proprio reparto offensivo con almeno due attaccanti. In caso di uscita dell'ex Pescara, il Benevento punterebbe su La Gumina della Sampdoria. Sul piede di partenza il difensore Federico Barba. In entrata si registra l'ok di Luca Caldirola del Monza.