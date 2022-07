Lecce in attesa per Bistrovic: da limare dettagli prima del sì

Kristjian Bistrovic è il croato della Cska Mosca tornato dal prestito ai turchi del Karagumruk, he il Lecce sta provando a chiudere per mettere un'altra pedina nel centrocampo di Baroni. Il dialogo con il Cska è molto avanzato e così la trattativa: si sta arrivando ad un accordo su tutto, è il momento dei dettagli e delle firme sui documenti, che però non sono ancora arrivate. Ecco perché il cauto ottimismo di queste ore va modulato con l'esito finale della trattativa. L'indiscrezione trapelata in una fase cruciale potrebbe non agevolare una rapida conclusione, ma si va avanti e per la conferma o meno dell'acquisto potrebbe essere questione di ore.