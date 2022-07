Calciomercato Reggina, è fatta per Gagliolo

REGGIO CALABRIA - Reggina attiva sul mercato. Sembra fatta per il difensore Riccardo Gagliolo, della Salernitana. Manca qualche dettaglio per chiudere col Monza per Mario Sampirisi, centrale destro, nello stesso club si cerca di arrivare alla punta danese Christian Gytkjaer. Attesa solo l’ufficializzazione per il ritorno in amaranto, dieci anni dopo la prima esperienza, di Luigi Canotto, attaccante del Frosinone. L’inizio di settimana dovrebbe registrare l’arrivo al Sant’Agata di Luca Valzania, centrocampista della Cremonese, e di Federico Proia, centrocampista offensivo del Vicenza. Ieri a conclusione del secondo allenamento di giiornata la Reggina ha disputato una partitella senza arbitro con i dilettanti del Bocale, 7-1 il finale.