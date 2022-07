REGGINA - Rinforzo d'esperienza per la difesa della Reggina di Pippo Inzaghi. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club amaranto annuncia "di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Gagliolo, proveniente dall'US Salernitana 1919. Le parti hanno sottoscritto un contratto pluriennale". Il difensore classe '90 nell'ultima stagione ha collezionato 18 presenze totali e confezionato un assist con la Salernitana in Serie A.