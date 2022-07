FROSINONE - Colpo in attacco per il Frosinone di Fabio Grosso. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club gialloblù annuncia "di aver raggiunto l’accordo con la società Football Club Internazionale Milano per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Samuele Mulattieri. L’attaccante classe 2000 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023".