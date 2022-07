Calciomercato Como, triennale per Ioannou: ufficiale

COMO - Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Como ha comunicato "l’arrivo a titolo definitivo dal Nottingham Forest F.C. di Nicholas Ioannou, assicurandosi le prestazioni del difensore fino al giugno del 2025.

Dopo le giovanili nel Manchester United Nicholas torna a Cipro, dove conquista 5 titoli nazionali con l’APOEL Nicosia e debutta in Champions League ed Europa League. Acquistato dal Nottingham Forest nel 2020, viene ceduto in prestito all’Aris Salonicco a gennaio 2021. La scorsa stagione ha vestito la maglia lariana collezionando 30 presenze, 1 gol e 2 assist e facendosi apprezzare per carattere e determinazione".