"Milan, rimpianto Paquetà: c'è il City sul brasiliano"

I tifosi del Milan non avranno dimenticato uno degli acquisti più onerosi - e meno virtuosi, per come è andata a finire - della storia rossonera: Lucas Paquetà . Un nome che rievoca ancora fantasmi a Milanello, dove il brasiliano arrivò appena 21enne e non fece in tempo ad ambientarsi al calcio italiano. Il Milan sborsò quasi 40 milioni per acquistarlo dal Flamengo , per poi rivenderlo col 50% di sconto rispetto al prezzo di acquisto al Lione nell'estate del 2020.

Paquetà: l'ex Milan fa impazzire la Premier

In Francia è andata decisamente meglio per il talentuoso 24enne, che è riuscito ad entrare anche nel giro della Nazionale verdeoro, con la quale ha già raccolto 33 presenze, segnando 7 gol. Paquetà ha fatto le fortune del Lione nelle ultime due stagioni e il suo valore di mercato si è nuovamente impennato. Pertanto, la dirigenza dell'Olympique sarebbe disposta a sacrificare il trequartista per fare cassa, anche perché il giocatore ha fatto capire chiaramente di non vuole rinnovare. Paquetà vuole la Premier League, e viceversa. Già a gennaio era arrivata un'offerta da parte del Newcastle United da oltre 40 milioni di euro per l'ex Milan, che in questa sessione di mercato però è destinato a fare rotta verso l'Inghilterra. Finora non c'è stata alcuna trattativa concreta, ma il brasiliano è stato accostato a diverse squadre di oltremanica. La lista include Arsenal e Tottenham, sebbene il contatto iniziale avuto coi Gunners non sia poi andato in porto. Ma le pretendenti non finiscono qui.

Guardiola vorrebbe Paquetà a Manchester

Di recente, l'Équipe ha aggiunto anche il nome del Manchester City tra le società interessate a Paquetá. Il quotidiano francese pone gli Sky Blues come la più probabile futura destinazione del brasiliano. Nell'idea di Pep Guardiola, andrebbe a sostituire Bernardo Silva qualora il portoghese decidesse di lasciare l'Etihad Stadium. Non è chiaro se sarà così. "Penso che Bernardo resterà con noi" - ha spiegato Pep Guardiola all'inizio dell'estate. L'allenatore catalano era già riuscito a convincere il centrocampista portoghese a rimanere a Manchester quando l'Atlético Madrid cercò di acquistarlo l'anno scorso. Dunque non è sicuro che la trattativa tra Lione e Man. City entri nel vivo; quel che è certo, invece, è che il Milan ha avuto troppa poca pazienza con Lucas Paquetà. E oggi sulla trequarti rossonera uno come il brasiliano farebbe eccome la differenza...