Tebas: "Barcellona sulla strada giusta". E su Ronaldo all'Atletico Madrid...

"Koundé-Barcellona, è fatta: manca solo l'ufficialità"

Tebas sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo in Liga

"Hanno venduto il 10% dei diritti audiovisivi per 207 milioni - continua Tebas -, potrebbero aumentare la cessione al 25% incassando ancor di più, poi vendendo altri giocatori e riducendo gli stipendi nel rispetto delle norme e degli accordi con l'assocalciatori, possono regolarizzare gli acquisti". Si parla anche di Atletico Madrid e delle indiscrezioni sul possibile ritorno nella Liga di Cristiano Ronaldo. "Mi piacerebbe rivederlo nel nostro campionato - ha ammesso il presidente del campionato spagnolo -, non so se è un'operazione fattibile per i Colchoneros, ma per far spazio a un giocatore del livello di CR7 bisognerebbe cedere qualcuno".

Ronaldo all'Atletico, in Spagna sicuri: "Griezmann è la chiave"