PALERMO - Doppio colpo in entrata per il Palermo. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club rosanero annuncia "di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Marco Sala e dell'attaccante Matteo Stoppa. I calciatori arrivano rispettivamente dall'U.S. Sassuolo Calcio e dall'U.C. Sampdoria. Entrambi arrivano a titolo temporaneo con opzione di riscatto a favore dei rosanero e contro-opzione a favore delle squadre proprietarie del cartellino".