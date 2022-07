PERUGIA - Rinforzo per la difesa del Perugia. Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Perugia annuncia "di aver raggiunto l’accordo con U.S Sassuolo per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Yeferson Paz. Difensore colombiano, 20 anni appena compiuti, ha totalizzato 52 presenze e 4 reti nella Primavera del Sassuolo".