LUCCA - Colpo importante in attacco per la Lucchese del tecnico Ivan Maraia. Come comunicato sui propri canali social, il club toscano annuncia di "aver ingaggiato l'attaccante Niccolò Romero. Per lui un contratto biennale in rossonero". Il classe '92 si era svincolato dal Potenza con cui nell'ultima stagione ha collezionato 28 presenze totali e segnato 8 reti. In carriera Romero ha vestito le maglie di Juve Stabia, Savona, Pavia, Vigor Lamezia, Sudtirol, Piacenza e Feralpisalò.