Serie C, Siena: ecco Damiano Franco in prestito dalla Reggina

SIENA - Nuovo rinforzo in casa Siena. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club toscano fa sapere che "Damiano Franco è un nuovo giocatore dell’Acr Siena 1904 SpA. Difensore centrale, 20 anni, arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Reggina dove ha militato nel campionato di serie B 2021-2022. Scuola Lazio, nella Primavera biancoceleste è stato protagonista in 47 partite realizzando 10 gole un assist. Il giocatore è già a disposizione di mister Pagliuca nel ritiro di Orvieto e per l'amichevole contro il Benevento".