"Pjanic al bivio: per restare al Barcellona serve un taglio all'ingaggio"

Da regista ad ex regista, e ora allenatore già di successo, Miralem Pjanic sembra sulla buona strada per conquistare Xavi. Il centrocampista bosniaco, tornato al Barcellona in estate dopo la fine del prestito al Besiktas, è stato una delle rivelazioni della tournée estiva dei blaugrana, che negli Stati Uniti hanno battuto New York Red Bulls, Inter Miami e Real Madrid e e pareggiato con la Juventus.

Pjanic rivelazione dell'estate del Barcellona Dopo l’iniezione di entusiasmo arrivata dai tanti nuovi acquisti di lusso, da Koundé a Lewandowski, anche i primi risultati, seppur solo in amichevole, hanno contributo a dare fiducia al tecnico catalano, al presidente Laporta e ai tifosi in vista dell’inizio di una stagione nella quale il Barcellona punta a tornare competitivo in campionato e in Champions League e a rendere la vita difficile al Real Madrid campione di tutto nel 2022.

Il Barcellona e l'abbondanza a centrocampo Il mercato stesso tuttavia non è ancora finito, perché dopo la cessione di Frenkie De Jong al Manchester United potrebbe sbloccare qualche altra operazione. Non a centrocampo, però, dove tra l’esperto Busquets, i rampanti Gavi e Pedri, il nuovo arrivato Kessie e lo stesso ritrovato Pjanic le alternative non mancano a Xavi.