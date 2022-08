Fabregas ufficiale al Como: accoglienza trionfale dei tifosi

COMO - Adesso c'è anche l'ufficializzazione: il Como, come informa il sito della Lega calcio di Serie B, ha tesserato lo spagnolo Cesc Fabregas, che arriva sulle rive del Lario da svincolato dopo avere chiuso l'esperienza nelle file del Monaco, in Ligue 1. Il 35enne spagnolo, che in carriera ha vinto tutto, è già arrivato allo stadio Sinigaglia, dove stato accolto da centinaia di tifosi accorsi in massa per selfie e autografi. Fabregas, ex Barcellona, Arsenal e Monaco, ha siglato il suo nuovo contratto biennale, e indosserà la maglia numero 4. Alle 15 la presentazione alla stampa.