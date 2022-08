LUCCA - Rinforzo in difesa per la Lucchese di Ivan Maraia. Come comunicato sui propri canali social, il club toscano annuncia che "Davide Pirola, difensore classe '01, è un nuovo giocatore della Lucchese". Il difensore classe 2001 è reduce da tre stagioni con la maglia della Giana Erminio con cui ha collezionato 48 presenze totali in Serie C.