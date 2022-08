Calciomercato Serie B, Reggina: ufficiale l'ex Bologna Santander

REGGIO CALABRIA - Un rinforzo in attacco per la Reggina di Pippo Inzaghi. L'ex allenatore del Bologna conosce molto bene il nuovo arrivato, avendolo avuto alle proprie dipendende proprio al club felsineo in Serie A. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Reggina annuncia "di aver tesserato il calciatore Federico Javier Santander Mereles. Le parti hanno sottoscritto un contratto pluriennale. Nato a San Lorenzo del Campo Grande, l'attaccante paraguaiano classe 1991 vanta una carriera di livello internazionale, con presenze in Champions League, Europa League e Coppa Libertadores. Un lungo ed importante percorso iniziato in patria e proseguito in Francia, Argentina, Danimarca e Italia. Soprannominato "El Ropero" (l'armadio), Santander ha militato nelle fila di Guaranì, Tolosa, Racing de Avellaneda, Club Atletico Tigre, Copenaghen e Bologna, indossando inoltre la maglia della nazionale del Paraguay. Nell'esperienza con il Copenaghen è sempre andato in doppia cifra, vincendo due campionati danesi e due coppe di Danimarca. All'esordio in serie A, nella stagione 2018-2019, si è segnalato come capocannoniere del Bologna allenato da mister Pippo Inzaghi, realizzando 8 reti".