Calciomercato Serie C Pordenone: ecco Palombi in prestito

PORDENONE - Il Pordenone, tramite il proprio sito web, ha annunciato "l’ingaggio dell’attaccante Simone Palombi. Il calciatore, classe ‘96, arriva dall’Alessandria con la formula del prestito (con opzione) sino a giugno 2023. Palombi, originario di Tivoli, è un giocatore che fa della grande rapidità, dell’attacco allo spazio e dell’abilità in area di rigore le sue caratteristiche principali. Vanta un curriculum molto importante, con 168 presenze, 30 reti e 6 assist in B, categoria nella quale ha sempre militato ed è stato protagonista. Cresciuto a suon di gol nel vivaio della Lazio (con esordio in A e presenze in Europa League), ha successivamente vestito le maglie di Ternana (primo gol nei professionisti segnato al Pordenone), Salernitana, Lecce (8 centri e promozione in A nell’annata 2018/19), Cremonese, Pisa e Alessandria". Dal canto suo, l'Alessandria ha anche annunciato che "Massimo Cerri torna in Grigio. Da oggi rivestirà il ruolo di direttore dell’area tecnica della prima squadra dell’Alessandria Calcio. A lui gli auguri di buon lavoro".