Ufficiale, Renato Sanches al Psg: Milan beffato

PARIGI (FRANCIA) - Renato Sanches è un nuovo calciatore del Psg. Come comunicato dal club parigino in una nota ufficiale, il centrocampista portoghese, che arriva dal Lille, ha firmato un contratto con i francesi fino al 30 giugno 2027. Beffato quindi il Milan, che ha corteggiato a lungo il giocatore. Sanches ha 24 anni e ha deciso di lasciare il Lille dopo quattro stagioni, dal 2019 al 2022. "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'ingaggio di Renato Sanches per le prossime cinque stagioni. Il centrocampista portoghese si è legato al club della capitale fino al 30 giugno 2027" si legge nel comunicato del Psg.