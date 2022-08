Calciomercato Pescara, Bocic in prestito al Frosinone

PESCARA - Pescara attivo sul mercato nelle ultime ore: i biancazzurri hanno definito tre operazioni. La prima, l'accordo con l'Atalanta, si apprende sul sito del Pescara, "per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erdis Kraja". In seguito è stata ufficializzata l'operazione con la Sampdoria "per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Delle Monache, contestualmente gli stessi diritti sono stati ceduti a titolo temporaneo alla Delfino Pescara 1936". Infine i biancazzurri hanno resto noto "di aver raggiunto l’accordo con la Società Frosinone Calcio, per la cessione a titolo temporaneo con opzione di riscatto, per le prestazioni sportive del calciatore Milos Bocic".