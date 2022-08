PONTEDERA - Esperienza tra i pali per il Pontedera. Il club granata, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, annuncia "di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore Giuseppe Stancampiano, portiere classe 1987. L'estremo difensore palermitano è reduce da una stagione a Catania. In precedenza aveva vestito le maglie di Livorno e Cuneo in C e di Trapani in B".