Messi esclude il ritorno al Barcellona: nessun contatto con Laporta

E' passato un anno dalla conferenza stampa di addio di Lionel Messi al Barcellona. A distanza di 12 mesi e dopo una stagione trascorsa in maglia Psg, in Spagna sono ancora tutti convinti che l'argentino possa tornare a vestire azulgrana. Dopo il 5-0 con doppietta, la Pulce ha approfittato del giorno di riposo per tornare a Barcellona, come rivela il Mundo Deportivo, e c'è stato subito uno spazio per le speculazioni. In linea con le recenti notizie diffuse, e che parlano di contatti fra il Barça, Leo e il proprio entourage, il giocatore argentino assicura categoricamente che non c'è stato alcun riavvicinamento né del presidente Laporta e neppure di suoi emissari. Anche se al termine della stagione il contratto con i parigini scadrà, Messi non tornerà al Camp Nou.