Calciomercato Serie C, Triestina: dal Frosinone arriva Mirko Gori

TRIESTE - Colpo in mediana per la Triestina. Con un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali social, il club alabardato fa sapere che "dal Frosinone arriva il giocatore simbolo: Mirko Gori acquistato a titolo definitivo per i prossimi tre anni. Mirko Gori è nato a Frosinone il 4 febbraio 1993, 177 cm di statura, ed è una vera bandiera della squadra della sua città natale. Fin dal suo esordio nel mondo del calcio professionistico Mirko si è distinto per tecnica, agilità, agonismo e professionalità. Da sempre punto di riferimento nel centrocampo del Frosinone e presenza fissa in campo nella scalata della formazione ciociara, ha scritto le pagine più importanti calcistiche per la sua città conquistando prima la serie B nella stagione 2013/2014, per poi ottenere la promozione in Serie A l’anno successivo. Un palmares di tutto rispetto: all’attivo 38 presenze in serie A e ben 152 in serie B. Gori ha apprezzato da subito il nuovo progetto della Triestina firmato Giacomini – Romairone e da oggi è a tutti gli effetti un nuovo giocatore alabardato".