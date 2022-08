“Alexis Sanchez: è atteso in serata a Marsiglia”

Dopo aver risolto il contratto con l'Inter, il cileno Alexis Sanchez è atteso questa sera – intorno alle 19.30 – all'aeroporto Marignane di Marsiglia. Lo scrive il sito francese Le Phoceen. Il sudamericano passerà all'Olympique Marsiglia che non vedeva l'ora che il giocatore fosse libero per poterlo ingaggiare. Si attende un'accoglienza da star per Sanchez, scrivono sempre in Francia.