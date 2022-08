Serie C, Carrarese: preso Dario D'Ambrosio dalla Viterbese

CARRARA - Colpo d'esperienza per la difesa della Carrarese. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club gialloblù rende noto di "aver definito l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dario D'Ambrosio, in arrivo dalla U.s. Viterbese Calcio 1908 e che si vestirà di azzurro sino al 30.06.2023. Il difensore napoletano vanta 360 presenze nel professionismo di cui 39 in serie B indossando la maglia della Triestina. Il classe 88 ha un'invidiabile feeling con il goal sfruttando la propria altezza con un senso del tempismo che gli ha permesso,in carriera, di trovare in 20 occasioni la via della rete, cinque nella passata stagione con la maglia della Viterbese. Interprete difensivo molto gradito agli allenatori in quanto duttile e facilmente impiegabile in tutti i ruoli ,a quattro o a tre, nei diversi schieramenti della retroguardia".