Calciomercato Serie C, Foggia: Leo in prestito dalla Juve U23

FOGGIA - Il Foggia, tramite il proprio sito web, ha reso noto "di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla Juventus U23, il diritto alle prestazioni sportive di Daniel Leo. Il difensore si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2023". Classe 2001, terzino destro svizzero, ha collezionato 34 presenze con la Juve Under 23 e 3 reti. Questo le sue prime parole: “Foggia è una grande piazza, è stato bellissimo vedere il video dei tifosi presenti all’allenamento di qualche giorno fa. Sono qui con la voglia di far meglio dello scorso anno, non potevo fare scelta migliore. Forza Foggia”.