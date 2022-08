Calciomercato Cosenza, ufficiale: Marson è rossoblù

La nota del Cosenza

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Marson che nell’ultima stagione ha militato nella Vibonese scendendo in campo in quindici occasioni. L’estremo difensore nato a Udine il 5 gennaio 1998 ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2024. Marson ha iniziato la sua attività giovanile nel squadra del Gonars. Prelevato dal Milan a 14 anni, gioca per due stagioni nelle giovanili rossonere prima di trasferirsi al Palermo. Con la maglia rosanero, in tre stagioni, totalizza 47 presenze con la formazione Primavera e, nella stagione 2016/2017, viene aggregato alla prima squadra in Serie A. Successivamente viene ceduto in prestito al Sassuolo, scendendo in campo in 9 circostanze nel torneo Primavera 1. Nella stagione 2018/2019 si trasferisce ad Olbia dove colleziona 17 presenze per poi passare al Cesena l’anno successivo (15 presenze tra Campionato e Coppa Italia). Marson, che vanta inoltre 4 presenze con le Rappresentative Nazionali Under 18 e Under 19, è un nuovo portiere del Cosenza".