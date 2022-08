Calciomercato Palermo, ufficiale: Bettella in prestito dal Monza

PALERMO - Il Palermo, attraverso il proprio sito web, ha annunciato "di aver acquisito dal Monza le prestazioni sportive di Davide Bettella". Il calciatore, prosegue la nota del club rosanero, "si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del club rosanero. A Davide il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero". Tramite il proprio profilo Twitter, anche il Monza ha salutato il giocatore: "Il difensore veneto ha collezionato 28 presenze con due reti in biancorosso, centrando la storica promozione in Serie A. In bocca al lupo Davide".