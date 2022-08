Serie B, Como: triennale per l'ex Spezia Vignali

COMO - Ecco un nuovo rinforzo per la difesa del Como . Il club lariano, attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito, comunica "l'ingaggio a titolo definitivo dallo Spezia di Luca Vignali . L’esterno difensivo classe 1996 ha firmato un contratto che lo legherà ai lariani fino al giugno del 2025. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia , con i bianconeri ha debuttato in Serie B nel 2015 e in Serie A nel 2020. La scorsa stagione, in prestito al Como , ha messo a referto 32 presenze con 3 gol e 4 assist".

"Pronto a scendere in campo e ad iniziare a giocare"

Dopo la firma sul contratto triennale con il Como ecco le parole di Vignali: "Sono molto felice di potermi legare al Como per le prossime 3 stagioni nonostante sia stato a Como per una sola annata il rapporto che si è creato con questo gruppo è davvero forte e per questo ho deciso di continuare il percorso di crescita con i lariani. Sono pronto a scendere in campo e non vedo l’ora di iniziare a giocare”.