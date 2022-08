VERCELLI - Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la Pro Vercelli comunica"di aver raggiunto un accordo con l’U.C. Sampdoria per l’arrivo a titolo definitivo del portiere Nicolò Vaccarezza. Classe 2003, Nicolò è cresciuto nei settori giovanili di Spezia prima e Sampdoria successivamente, trascorrendo poi la scorsa stagione in prestito all’Imperia in Serie D".