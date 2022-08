Umtiti-Lecce, si chiude. Sprint per Dovbyk alla Salernitana

Nella giornata di oggi Pantaleo Corvino proseguirà i contatti con il Barcellona e l’entourage del difensore francese Samuel Umtiti (28). La trattativa è nella fase terminale, vanno ancora sistemate piccole cose ma le parti stanno remando tutte nella stessa direzione, ritenuta consensualmente la migliore. Il Lecce, però, vuole strappare il colpo alle sue condizioni e la strada è quella giusta. Stando all’ultima intesa, lo stipendio verrà pagato dai catalani mentre i salentini dovranno corrispondere solo alcuni bonus in base alle presenze del calciatore. Proseguendo così, da oggi ogni giorno può essere buono per definire lo sbarco del centrale in Italia. E, nell’emergenza, colpisce come, attraverso la logica delle idee e delle opportunità, Corvino possa mettere in piedi una coppia dei sogni da Grande Europa del calcio per un club come quello giallorosso che deve salvarsi. Martin Pongracic (2) è arriverà oggi in città per le visite mediche, il croato con cittadinanza tedesca è stato preso dal Wolfsburg e ha giocato in Champions con il Dortmund.

La doppietta dell’Empoli

Quanto all’Empoli, i toscani non fanno mistero di puntare su Christian Kouame (24), protagonista di un precampionato importante con la Fiorentina. Ieri pomeriggio si è giocato il derby toscano, i dialoghi tra i due club riguardano anche Nedim Bajrami (23) come idea per Vincenzo Italiano con Szymon ?urkowski (24) di ritorno ad Empoli. Kouame, che al club di Corsi piace moltissimo, è svincolato da questi altri discorsi, resta una pista su cui gli azzurri continueranno a lavorare provando il colpo fino all’ultimo. Sono giorni cruciali per il calciomercato dell’Udinese. Dopo il giovane Vivaldo Semedo (17), i friulani hanno chiuso per l’esterno destro Kingsley Ehizibue (27). Oggi il calciatore sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto: sostituirà Brandon Soppy (20), neo calciatore dell’Atalanta. A proposito dei bergamaschi, l’obiettivo Paulo Azzi (28) è vicinissimo allo Spezia che ha stabilito un contatto diretto con l’entourage del giocatore. Tra oggi e domani la possibile chiusura. Adriano Galliani non si ferma e continua a sognare William Carvalho (30). L’operazione presenta ancora degli ostacoli dovuti alla folta concorrenza per il giocatore, ma i brianzoli sentono di avere delle chance e per questo ci riproveranno.

Intrigo centrocampo

L’ingaggio di Nicolò Rovella (20) resta, invece, congelato: c’è l’accordo su tutto con la Juventus, ma i bianconeri vogliono liberarlo solo con l’arrivo di un altro centrocampista.

Ivan Juric è stato come sempre molto chiaro in conferenza stampa, ribadendo la necessità di prendere un altro attaccante dopo l’addio di Andrea Belotti (28). Krzysztof Piatek (27) resta così in lista, anche se considerato un obiettivo complicato e costoso. Capitolo Artem Dovbyk (25). Ieri la Salernitana ha accelerato, per caratteristiche l’ucraino che tanto piace anche al Torino è considerato l’innesto ideale, visto che Davide Nicola vuole un finalizzatore. Flavius Daniliuc (21), storico pallino del Bologna, resta invece il preferito per la difesa.

Sono ore di valutazione anche per Nicolò Fagioli (21). Il centrocampista ha rinnovato il suo contratto con l’intento dichiarato di rimanere ancora a Torino, ma le scelte di Massimiliano Allegri sembrano andare in una direzione opposta. Inevitabile, così, valutare un ritorno alla Cremonese dopo l’ottima stagione trascorsa in Lombardia. Alla finestra resta la Sampdoria, che già a giugno si era interessata al talento bianconero. Di sicuro Marco Giampaolo aspetta altri innesti e sta pressando la sua società affinché la rosa venga rafforzata con almeno una mezzala, un esterno destro e un attaccante.

Il Verona attende l’arrivo di Yayah Kallon (21) con cui c’è già un’intesa di massima. Adesso serve l’ultimo ok del Genoa per il trasferimento del giovane attaccante a Verona, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per la difesa, invece, è vicino Isak Hien (23). La partita contro la Roma permetterà alla Cremonese di approfondire l’affare Felix Afena-Gyan (19). I lombardi sono disposti ad offrire 4 milioni più bonus.