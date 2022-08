Calciomercato serie C, l'ex Lazio Minala è ufficialmente dell'Olbia

La nota dell'Olbia

"La Società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Joseph Minala. Il centrocampista camerunese, nato a Yaoundé il 24 agosto 1996, ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2023".

LA CARRIERA

"Arrivato in Italia nel 2012, Minala inizia la propria carriera nella Lazio con la quale nel 2013 firma il primo contratto professionistico. Messosi in evidenza nella squadra Primavera, il 6 aprile 2014 debutta in Serie A in occasione della gara vinta dalla squadra biancoceleste contro la Sampdoria. Nella stagione successiva passa in prestito al Bari, in Serie B, dove colleziona 18 presenze e 3 reti, mentre un anno dopo si divide, sempre in cadetteria, tra Latina e, da gennaio, nuovamente Bari. Nel gennaio 2017 la Lazio lo gira in prestito alla Salernitana. Con la maglia granata, in un anno e mezzo, mette insieme 53 presenze e 5 reti. Rientrato alla Lazio a fine stagione e rinnovato il contratto, nel gennaio 2019 si trasferisce nuovamente alla Salernitana scendendo in campo 12 volte e realizzando 2 reti. Nella stagione 19/20 esordisce in Coppa Italia con la Lazio prima di trasferirsi, nel marzo 2020, nella Chinese Super League in forza al Qingdao Huanghai con cui scende in campo 15 volte. L’esperienza cinese fa da preludio al ritorno in Italia, dopo la fine della lunga esperienza nella squadra della Capitale: nel novembre 2021 Minala si accorda con la Lucchese, in Serie C, dove totalizza 20 presenze e 3 reti tra campionato e playoff. Ora la nuova esperienza in Sardegna con l’obiettivo di raggiungere nuovi importanti traguardi: benvenuto a Olbia, Joseph!".