Emerson Palmieri è del West Ham: è ufficiale

LONDRA - "Il West Ham United è lieto di annunciare la firma del difensore della Nazionale italiana Emerson Palmieri . Il 28enne si unisce agli Hammers con un contratto quadriennale con opzione per un altro anno". È quanto si legge sul sito del West Ham che ufficializza così l'arrivo del terzino ex Chelsea. Secondo quanto riporta la stampa inglese, sarebbe un'operazione da quasi 18 milioni di euro . Emerson era finito anche nel mirino della Lazio , che cerca un terzino sinistro, ma alla fine è rimasto in Premier League.

Emerson: "Ho detto subito sì"

"Sono molto felice di essere qui, è una grande sfida per me. Da quando sono arrivato in Inghilterra ho sempre studiato i grandi club e quindi già conoscevo la storia del West Ham, quando mi hanno cercato non ho avuto dubbi e ho subito detto di sì. Non vedo l'ora di iniziare la mia nuova avventura con questa maglia", queste le prime parole dell'italo-brasiliano.