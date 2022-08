Serie C, Catanzaro: dalla Juventus U23 arriva in prestito Mulè

CATANZARO - Rinforzo in difesa per il Catanzaro. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club calabrese rende noto che "dalla Juventus arriva il nuovo rinforzo per la difesa delle Aquile: si tratta del centrale 23enne Erasmo Mulè, siciliano di Alcamo e cresciuto calcisticamente nel Palermo, che nella ultima stagione ha militato nel Cesena, con 20 presenze complessive e un gol. Nella sua carriera tra i professionisti ha vestito anche le maglie del Trapani, con cui ha conquistato una promozione in serie B, della Juventus U23 e della Juve Stabia. Mulè arriva sui Tre colli con la formula del prestito secco".