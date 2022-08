Caceres in Mls: l'ex Juve approda ai Los Angeles Galaxy

Un'altra conoscenza della nostra Serie A si trasferisce nella Major League Soccer americana. Il difensore uruguayano Martin Caceres, ex Juve ma anche Lazio, Fiorentina e Cagliari, ha firmato fino a dicembre 2022 con i Los Angeles Galaxy, con opzione per un'altra stagione. Avrebbe potuto tornare in patria (lo cercava il Penarol in particolare), ma ha optato per il campionato statunitense. Lo ha annunciato lo stesso club americano.