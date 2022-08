Ufficiale, il Tottenham riscatta Romero. Contratto fino al 2027

Cifre mai viste, a Bergamo, per un'Atalanta che ha visto lungo nell'investimento su Romero, preso dalla Juventus per circa 19 milioni di euro (cifra che comprende anche i soldi del prestito oneroso dai bianconeri ).

Romero, l'ex Juve e Atalanta pupillo di Conte

Subito a proprio agio nel campionato di Premier League, Romero ha totalizzato 30 presenze in tutte le competizioni, realizzando anche un gol in campionato contro Il Brighton and Hove Albion in trasferta. Nella stagione da poco cominciata, Antonio Conte lo ha impiegato per tutti i 90' delle prime due giornate contro Southampton e Chelsea, prima dell'infortunio all'inguine che lo ha fermato nelle gare contro Wolverhampton Wanderers e Nottingham Forest.