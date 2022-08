Fabian Ruiz al Psg: “Che felicità! Sono in un top club”

Fabian Ruiz non ha perso tempo: evidentemente non vedeva l'ora di atterrare sul suolo parigino. Poco dopo l'investitura come nuovo calciatore del Psg , infatti, il centrocampista spagnolo ex Napoli ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. Di grande gioia e di orgoglio per essere “in uno dei migliori club al mondo”.

Fabian: “Sfida davvero emozionante”

Al Psg, Fabian dovrà lottare per conquistare il posto. Nelle gerarchie, parte dietro a Verratti. Ma questo non pare importargli più di tanto: “Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain. È un piacere per me iniziare questa nuova fase della mia carriera in questo paese. E sono orgoglioso di arrivare in uno dei migliori club d'Europa con i migliori giocatori del mondo. È una sfida davvero emozionante”.