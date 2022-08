"Balotelli riparte dalla Svizzera: affare ai dettagli con il Sion"

GINEVRA (Svizzera) - Dopo il litigio con il suo allenatore Vincenzo Montella, Mario Balotelli lascia l'Adana Demirspor e la Turchia per andare a giocare in Svizzera. Supermario è infatti atteso quest'oggi nel Canton Vallese per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma del contratto che lo legherà al Sion fino a giugno del 2025. Lo riferisce Rsi, la radiotelevisione svizzera. Anche al Sion Balotelli troverà un tecnico suo connazionale, Paolo Tramezzani. Prima di lui, nel 2013, un altro italiano aveva allenato i biancorossi: Gennaro Gattuso, che della squadra svizzera è stato anche giocatore nella stagione 2012/2013. Secondo quanto riferisce la stampa locale, inoltre, il Sion dovrebbe pagare all'Adana Deemirspor un corrispettivo di circa 2 milioni di euro per il trasferimento in Svizzera di Balotelli. Il giocatore dovrebbe firmare un accordo biennale con opzione per una terza stagione, a 3 milioni l'anno.