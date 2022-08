James Rodriguez: "Se a Gattuso serve uno che faccia assist a Cavani, ci sono"

VALENCIA (Spagna) - Mentre il Valencia cerca il sostituto di Carlos Soler , sbarcato al Psg , chi strizza l'occhio a Gattuso e al club del Mestalla è James Rodriguez . Il 31enne centrocampista colombiano, intervistato da Chiringuito Tv, sogna il ritorno in Spagna : "Se il Valencia dovesse chiamarmi, arriverei di corsa", afferma l'ex giocatore del Real Madrid che poi aggiunge: "Ma anche di corsa, arriverei comunque in ritardo perché il mercato sarebbe già chiuso", scherza il nazionale colombiano che attende ora la mossa del club taronja.

Rodriguez sul Valencia: "Grande club". E su Cavani...

James Rodriguez, reduce dall'ultima esperienza europea tutt'altro che esaltante a Goodison Park con la maglia dell'Everton condita da 26 presenze e 6 gol nella stagione 2020/21, vuole rimettersi in gioco nella Liga spagnola convinto che il Valencia e la sua 'caliente' tifoseria possa permettergli di rilanciarsi: "È un grande club e vedo che hanno anche dei buoni tifosi", sottolinea 'El Bandido' al Chiriguito Tv. Chiosa finale su Cavani, per il quale James si candida come partner ideale per il 'Matador': "Adesso hanno ingaggiato Edinson e se vogliono qualcuno che metta le palle a Cavani, ci sono".