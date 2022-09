Diretta calciomercato: l'ultima giornata di trattative minuto per minuto

MILANO - Ultimo giorno di calciomercato, con la chiusura delle trattative al Gallia Hotel di Milano (sede ufficiale) fissata per le ore 20. Con quattro giornate di campionato già alle spalle in Serie A (tre invece i turni disputati in B) ci sono dunque ancora poche ore a disposizione dei club per mettere a segno gli ultimi colpi in entrata e le ultime cessioni , con le rose che saranno così definite in attesa poi della sessione invernale (dal 2 gennaio al 31 gennaio 2023) quando sarà stato nel frattempo archiviato anche il Mondiale in Qatar.

Calciomercato Italiano

11.17

Milan, Dest atterrato a Linate

Sergino Dest è atterrato all'aeroporto di Linate (raggiunto con un volo privato partito dallo scalo El Prat di Barcellona) ed ora raggiungerà la Casa di Cura La Madonnina per sostenere le visite mediche e firmare poi con il Milan, che ha trovato con il Barcellona un accordo per il prestito con diritto di riscatto.

11:05

Ufficiale: Akanji va al City

Colpo in difesa per il Manchester City, che ha ufficializzato l'arrivo di Manuel Akanji dal Borussia Dortmund. Il 27enne centrale svizzero, che nelle scorse settimane era stato accostato spesso all'Inter, ha firmato un contratto quinquennale con il club inglese.

10:57

Empoli, depositato il contratto di Pjaca

Ufficiale il passaggio di Marko Pjaca dalla Juventus all'Empoli, che ha depositato in Lega il contratto del 27enne fantasista croato preso in prestito dai bianconeri.

10:44

Juve, colpo in uscita: Arthur in prestito al Liverpool

Destinazione a sorpresa per Arthur, centrocampista brasiliano in uscita dalla Juve che sfoltisce il centrocampo cedendolo in prestito al Liverpool. Il calciatore è atteso in Inghilterra per sostenere le visite mediche e mettersi poi a disposizione di Jurgen Klopp. LEGGI TUTTO

10:27

Dalla Spagna: "Inter su Jordi Alba"

L'Inter prova l'assalto a Jordi Alba. L'indiscrezione arriva dalla Spagna. Nelle ultime ore di mercato, per tutelarsi dall'eventuale partenza di Robin Gosens (corteggiato dal Bayer Leverkusen), secondo la stampa iberica i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni al Barcellona per l'esterno sinistro. Secondo alcuni media le due società avrebbero già l'accordo per il trasferimento in prestito del 33enne spagnolo, che però non vorrebbe lasciare la squadra blaugrana.

10:17

Ufficiale: Dolberg è del Siviglia

Kasper Dolberg è un nuovo calciatore del Siviglia. Ad ufficializzare l'arrivo del 24enne attaccante danese dal Nizza (in prestito con diritto di riscatto) è stato lo stesso club andaluso sui propri profili social: "Bienvenido, Kasper!"

10:00

Empoli, visite mediche per Walukiewicz

Sebastian Walukiewicz è a Empoli per sostenere le visite mediche prima di lasciare il Cagliari e la Serie B per firmare con i toscani, che hanno trovato già l'accordo con i sardi.

09:44

Serie B, la Spal rescinde con Pabai

Ultima giornata di trattative anche in Serie B, dove intanto la Spal comunica di aver risolto consensualmente il rapporto sportivo con il 21enne difensore liberiano Mark Pabai.

09:20

Roma, c'è la grana Kluivert

Mourinho spera che arrivi un altro difensore nelle ultime ore di mercato, ma è difficile che la Roma riesca a fare un’altra operazione in entrata dopo che è saltato per problemi burocratici il trasferimento di Kluivert al Fulham (che avrebbe portato nelle casse giallorosse circa dieci milioni). A questo punto i tempi sono molti ristretti e bisognerà vedere se Kluivert accetterà un’altra destinazione, anzichè restare fermo un anno. LEGGI TUTTO

09:15

"Chelsea vicino alla chiusura per Aubameyang"

Il Chelsea è vicino a Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante del Barcellona che di recente è stato vittima di una violenta rapina (un mese di stop per le ferite riportate). A sostenerlo è 'The Athletic', secondo cui i 'Blues' sono pronti a offrire ai blaugrama 7,5 milioni di euro più il terzino Marcos Alonso.

08:56

Salernitana, visite mediche per Piatek

Dopo l'accordo raggiunto tra la Salernitana e l'Herta Berlino (prestito con diritto di riscatto) è sbarcato in Italia l'attaccante Krzysztof Piatek, che questa mattina si è presentato nella clinica romana di Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima della firma con il club campano.

08:35

Balotelli al Sion: è ufficiale

Mario Balotelli inizia la sua avventura in Svizzera: ufficiale il passaggio al Sion del 32enne attaccante italiano, che lascia l'Adana e la Turchia dopo il litigio con Montella. "Bienvenue Supermario" è il messaggio pubblicato sui social dal club elvetico per annunciare la chiusura della trattativa. Nonostante la rottura il tecnico e l'attaccante si sono scambiati dei messaggi di saluto e di stima sui social.

08:14

Milan, visite mediche per Vranckx

Visite mediche per Vranckx, centrocampista che il Milan prenderà dal Wolfsburg. Il 19enne belga si è presentato intorno alle 8 di questa mattina alla Casa di Cura La Madonnina per sottoporsi ai test di rito e poi sosterrà quelli per ottenere l'idoneità sportiva al centro Ambrosiano di Medicina dello Sport. Il passo successivo sarà poi la firma del contratto con il club rossoneri, che intanto aspetta il terzino destro Dest dal Barcellona (lo statunitense arriverà oggi in città con un volo privato).