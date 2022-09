ATENE (GRECIA) - Per Marcelo la pensione può attendere. Dopo l'addio al Real Madrid 82 giorni fa, il brasiliano ha firmato per una nuova squadra ed è pronto a cominciare una nuova avventura: dopo i tantissimi trofei vinti con i blancos, Marcelo proseguirà la sua carriera in Grecia con la maglia dell'Olympiacos. Ufficiale la firma con il club greco con contratto annuale con opzione per una seconda stagione.