Dalla Spagna: "Finisce a pugni tra il presidente del Rayo e l'agente di De Tomas"

MADRID (Spagna) - Sarebbe terminato in rissa il tentativo del Rayo Vallecano di acquistare, sul gong della sessione estiva di calciomercato, Raul De Tomas , 28 anni il prossimo 17 ottobre, fuori dal progetto sportivo del tecnico dell'Espanyol Diego Martinez. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani spagnoli, in particolare La Ser e La Cope, il presidente del club madrileno Raul Martin Presa - una volta scaduto il tempo per portare a termine l'operazione - avrebbe cercato di s ferrare un pugno nei confronti di uno degli avvocati coinvolti nel dialogo , reo di aver chiesto in extremis laute commissioni, rallentando irrimediabilmente la trattativa, fino a farla saltare del tutto.

"Il presidente del Rayo in ospedale"

Presa, però, anziché l'avvocato, avrebbe percosso per sbaglio uno degli agenti di De Tomas, sin lì impegnato in un piano B qualora il trasferimento fosse saltato, gettando le basi per procrastinarlo a gennaio: questi, però, ricevuto il colpo, avrebbe di fatto reagito prendendo violentemente a pugni sul naso il presidente del Rayo Vallecano, di lì a poco trasferito in ospedale - previo intervento della polizia, chiamata da alcuni testimoni - e rilasciato dopo breve tempo senza particolari conseguenze. Il tutto mentre il calciatore, quattro volte nazionale spagnolo ma in possesso del passaporto della Repubblica Dominicana, starebbe cercando una via d'uscita, aprendo a possibili destinazioni esotiche come Qatar, Emirati ed Arabia Saudita - dove il mercato è ancora aperto - pur di non vivere (minimo) sei mesi da separato in casa all'Espanyol. Quel che è certo, è che difficilmente, per lui, possano riaprirsi in futuro le porte del Rayo...