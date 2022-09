Icardi al Galatasaray: “Colpito dall'amore dei tifosi, spero di segnare tanti gol”

Nuovo Paese, nuova avventura. Dopo il Paris Saint Germain , Mauro Icardi prova a tornare il super bomber dei tempi dell' Inter con la maglia del Galatasaray . L'attaccante argentino si è presentato parlando ai canali social della società, condividendo le sue sensazioni fin dall'arrivo in aeroporto, dove ha ricevuto un'accoglienza da top player.

Icardi: “Avevo molte offerte, ma ho scelto il Galatasaray”

Icardi parla proprio del momento in cui è sceso dall'aereo: “Vorrei ringraziare i nostri fan per avermi dato questo bellissimo benvenuto. Io e la mia famiglia siamo rimasti molto colpiti. È stato un benvenuto incredibile. Sono rimasto molto colpito dal fatto che abbiano mostrato un tale amore non appena siamo arrivati. Ho ricevuto molte offerte quest'estate. Abbiamo avuto lunghi dialoghi con il signor Erden. Di conseguenza, sono venuto qui. Ha fatto tutto il possibile. Sono così felice di essere finalmente qui”.